MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα after shave – Τι εντοπίστηκε

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε την ανάκληση της παρτίδας EM1425 του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE, λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τους ελέγχους.

Ειδικότερα, για το Benzyl Alcohol δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος και υπερβαίνει το όριο της Ευρωπαϊκής νομοθεσία (ΕΚ1223/2009), και 2) των αλλεργιογόνων Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Farnesol, διότι δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος, καθώς υπερβαίνουν το 0,001% για μη εκπλενόμενα προϊόντα, που είναι το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία BBS SOAPS, διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΕΟΦ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

