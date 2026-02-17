Ελεονώρα Μελέτη: Η ρητορική μίσους πρέπει να ποινικοποιηθεί στον ψηφιακό κόσμο – Στην τηλεόραση υπάρχει πλαίσιο

Τη σαφή της θέση υπέρ της θεσμικής ρύθμισης της ρητορικής μίσους διατύπωσε η Ελεονώρα Μελέτη σε δηλώσεις της στην κάμερα του Breakfast@Star, επισημαίνοντας ότι η ποινικοποίηση οφείλει να επεκταθεί και στον ψηφιακό χώρο, όπως ισχύει ήδη για τον φυσικό κόσμο.

«Η ρητορική μίσους είναι ένα κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε και μέσα. Είναι πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν από τις πρώτες μου προτεραιότητες αμέσως μόλις πήγα στην Ευρωβουλή, άρχισα να συζητάω γι’ αυτό. Ήταν η πρώτη μου παρέμβαση γι’ αυτό. Είμαι αισιόδοξη ότι θα μπει σε πλαίσιο.

Όπως ακριβώς στην αρχή λέγαμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει απαγόρευση των social media σε παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας και κάτω και τώρα βλέπουμε ότι αυτό αλλάζει, έτσι είμαι αισιόδοξη πως θα αλλάξει και το πλαίσιο που δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο, για τη ρητορική μίσους. Σαφώς και πρέπει να ποινικοποιηθεί. Ό,τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, στον φυσικό κόσμο και δεν επιτρέπεται ή έχει ποινικοποιηθεί, πρέπει να γίνει αντίστοιχα και στον ψηφιακό κόσμο».

Απαντώντας στο αν η ρητορική μίσους εντοπίζεται και στην τηλεόραση, η ευρωβουλευτής της ΝΔ σημείωσε: «Υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλες τις ανθρώπινες δράσεις, σε όλους τους χώρους. Απλά θεωρώ ότι στην τηλεόραση υπάρχει πλαίσιο. Δηλαδή αν εγώ βγω στην τηλεόραση και αρχίζω και βρίζω κάποιον ή είμαι κακοποιητική στο λόγο μου, αυτός ο κάποιος μπορεί να αντιδράσει. Θα παρέμβει το ΕΣΡ; Μπορεί να ασκήσει τα νομικά του δικαιώματα και να διεκδικήσει να αποζημιωθεί ή να μου κάνει μια μήνυση, μια αγωγή, το οτιδήποτε».