Έλενα Ράπτη: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό υπέγραψε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δρ. Αντώνιο Αυγερινό, στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, διασφαλίζεται η δωρεάν εκπαίδευση των υποψήφιων επιμελητών και επιμελητριών σε Πρώτες Βοήθειες για βρέφη και νήπια, αξιοποιώντας την επιστημονική εγκυρότητα και την πολυετή εμπειρία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη τη χώρα.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει ουσιαστικά την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες και διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο της υπογραφής, η Έλενα Ράπτη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την πορεία του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας, με στόχο την υλοποίηση δράσεων με κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Σε δήλωσή της, η Έλενα Ράπτη ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας που παρέχονται στις οικογένειες. Με το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” στηρίζουμε έμπρακτα τους γονείς και ιδιαίτερα τις νέες μητέρες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδυάσουν την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο».