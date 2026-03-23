Έκτακτο διάγγελμα Κυριάκου Μητσοτάκη: Ανακοινώνει μέτρα στήριξης για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο
Μέτρα για την οικονομική στήριξη των πολιτών λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοινώνει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, στις 10:30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου.
Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τέμπη: “Απόλυτη απαξίωση, δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτή την αίθουσα” λέει η Καρυστιανού – Διεκόπη προσωρινά για να απομακρυνθούν οι κάμερες
- Το Ιράν απειλεί ότι θα ανταποδώσει οποιοδήποτε πλήγμα στον τομέα ηλεκτρισμού του από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ
- Δήμητρα Κατσαφάδου σε συγκλονιστική εξομολόγηση: Στην επιτυχία έμειναν λίγοι, έφτασα στην άκρη του γκρεμού, η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ