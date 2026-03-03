MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του υπουργού και του υφυπουργού, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL και ΕΛΠΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου.

Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σταύρος Παπασταύρου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

