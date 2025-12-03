Δημήτρης Κούβελας: Αναγκαίο το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία

Στην πρωτοβουλία του για την ενίσχυση της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία αναφέρθηκε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ψηφιακή Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας» στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως επεσήμανε «ορθώς έγινε δεκτή η πρότασή μου και εντάχθηκε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» ενώ επανέλαβε τη σημασία θεσμοθέτησης ενός υποχρεωτικού μαθήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, «ώστε η οδική ασφάλεια να γίνει βασική γνώση ζωής και όχι προαιρετική δράση», όπως υπογράμμισε.

Ο κ. Κούβελας τόνισε ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες της Πολιτείας, ο αριθμός των παραβάσεων παραμένει υψηλός, αποτυπώνοντας ένα βαθύ έλλειμμα οδικής παιδείας.

Ο Δημήτρης Κούβελας ανέδειξε τη σημασία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού πλαισίου οδικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα εξακολουθεί να χάνει περίπου δύο ανθρώπους την ημέρα στους δρόμους – συχνά νέους – γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη συμπεριφορά μας στους δρόμους». Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια της αδράνειας και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «χρειαζόμαστε ένα σύστημα συνεπές, δίκαιο και άμεσο».

Αναφερόμενος στις προβλέψεις του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ότι οι νέες κάμερες δεν αποτελούν μέσα γενικής παρακολούθησης, αλλά εργαλεία αποκλειστικά για την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τοποθετημένες με επιστημονικά κριτήρια σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. «Οι κάμερες είναι πιστοποιημένες και το σύστημα λειτουργεί χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση – με πλήρη σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι οι κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής μίλησε επίσης για τις παθογένειες του προηγούμενου συστήματος, όπου μια παράβαση μπορούσε να βεβαιωθεί και το πρόστιμο να εισπραχθεί με καθυστέρηση έως και δέκα ετών, επισημαίνοντας ότι «ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να υπηρετήσει την οδική ασφάλεια». Αντίθετα, ανέδειξε πως με το νέο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα, οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα, έχουν δικαίωμα ένστασης και δυνατότητα ψηφιακής πληρωμής.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Κούβελας σημείωσε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «κάνει ένα μεγάλο, αποφασιστικό βήμα προς ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον, ευθυγραμμίζει τη χώρα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και θα σώσει ζωές» και ξεκαθάρισε ότι «η οδική ασφάλεια δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης αλλά εθνική υπόθεση και ευθύνη όλων μας».