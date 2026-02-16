MENOY

Διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης μετά τις δηλώσεις του περί “συνεργασίας με δικτατορικά καθεστώτα”

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ έθεσε τον βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, που προκάλεσαν έντονη ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη.

O κ. Παρασκευαΐδης ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετά τις εκλογές ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση ανέφερε αρχικά πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο».

Στην συνέχεια και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Μετά το 23:00 στο παρακάτω βίντεο οι επίμαχες δηλώσεις:

