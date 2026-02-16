MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτη δήλωση Παρασκευαΐδη: Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μία δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο οποίος ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετά τις εκλογές ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση ανέφερε αρχικά πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο».

Στην συνέχεια και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Μετά το 23:00 στο παρακάτω βίντεο οι επίμαχες δηλώσεις:

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες καθαρισμού στο οδικό τμήμα Χαλκηδόνα – Παρθένιο – Άδενδρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βόλος: Συναγερμός για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής

ΚΑΙΡΟΣ 51 λεπτά πριν

Έρχεται κακοκαιρία-εξπρές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα “χτυπήσει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βελόπουλος: Σε άλλο κράτος θα είχαν παραιτηθεί υπουργοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση “Βιολάντα”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη: Την απείλησαν με μαχαίρι – Βίντεο δείχνει τους “ατάραχους” δράστες

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Δύο χρόνια από τον θάνατο Ναβάλνι: Εκδηλώσεις μνήμης σε δεκάδες χώρες και νέες αιχμές κατά του Κρεμλίνου