Δ. Κουτσούμπας: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους, εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους απεργούς λιμενεργάτες σε 20 λιμάνια της Μεσογείου

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα εδώ απ’ τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα: Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αύξηση των μισθών. Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από το Πέραμα. Να βγει η Ελλάδα απ’ τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης, που στέλνει τον λαό μας στο μακελειό.

Την ίδια στιγμή, σήμερα εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους εργάτες, στους λιμενεργάτες που απεργούν σε 20 λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, με κεντρικό σύνθημα “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους”. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!».