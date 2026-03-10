MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ανάγκη για επαγρύπνηση κι επιφυλακή, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο OPEN, είπε: «Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Κι αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα».

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν να κάνουν κάτι ενέργειες στην Ευρώπη. Ίσως να έχουν σχέδιο και μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα» συνέχισε.

«Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θέση είναι να εφησυχάζουμε… Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά παίρνουμε μέτρα… Πρέπει κανείς να παίρνει οριζόντια μέτρα, τα σύνορά μας να ελέγχονται και να είναι ασφαλή», ανέφερε ο υπουργός.

Εξήρε την ευρωπαϊκή συνεργασία και πρόσθεσε: «Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες».

«Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικών κινδύνων αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, μια περίπτωση μόνο που δόθηκε δημόσια από την αστυνομία. Μην πανικοβάλουμε τους πολίτες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 10 Μαρτίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε νομούς της Κ. Μακεδονίας – 25 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θέλω να παντρευτώ μέσα στο 2026 γιατί περνάνε και τα χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Η Νότια Κορέα βάζει πλαφόν στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πορτογάλος ΥΠΟΙΚ για πετρέλαιο: Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεφοδιασμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Άνοιξε αλλά “έπεσε” η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το voucher των 750 ευρώ