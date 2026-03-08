Χρυσοχοΐδης για Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί

Σχετική ανάρτηση έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει ιδιαίτερα αναφορά στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χρυσοχοΐδη:

«Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες όλου του κόσμου. Στις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά, που δημιουργούν, που στηρίζουν τις οικογένειες και την κοινωνία μας, που διεκδικούν ισότητα, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες.

Η Ημέρα της Γυναίκας είναι μία υπενθύμιση ότι ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Πολιτεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, με συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και με εργαλεία όπως η εφαρμογή Panic Button, δίνουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα να ζητούν άμεσα βοήθεια και να νιώθουν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Γυναίκες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, που υπηρετούν με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Με τη δουλειά τους αποδεικνύουν ότι η προσφορά στην ασφάλεια της κοινωνίας δεν έχει φύλο. Συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία των πολιτών, στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και αποτελούν πρόσωπο εμπιστοσύνης για όσους συμπολίτες μας ζητούν βοήθεια.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια κοινωνία όπου καμία γυναίκα δεν θα φοβάται και καμία δεν θα αισθάνεται μόνη.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες».