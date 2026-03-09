Χριστοδουλίδης: Ό,τι και αν φέρει στην Κύπρο η Τουρκία, δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη
Η απόφαση της Τουρκίας για ανάπτυξη των F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου είναι αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Κληθείς, να σχολιάσει την άφιξη στα κατεχόμενα τουρκικών F16, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, που έστειλαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, είναι ευθύνη και της ΕΕ».
«Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο – και να θυμίσω ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές -η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο», κατέληξε ο Κύπριος πρόεδρος, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.
