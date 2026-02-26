MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Αν πάμε στο συνέδριο, πούμε τα μεγάλα όχι και τα μεγάλα ναι, τότε είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα πλησιάσει πολύ και θα έχει μια μεγάλη δυνατότητα στις εκλογές» είπε ο Χάρης Δούκας, το βράδυ της Τετάρτης (25/2/26).

Μιλώντας στο Action24, ο Χάρης Δούκας τόνισε: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες αυτοπεποίθησης και ο κόσμος του να αισθανθεί ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, ο κύριος Δούκας σχολίασε: «Μιλάω για τα υπαρκτά κόμματα. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει ένας διάλογος… Για να μπορέσουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να πούμε από τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες που θα έχουμε, για να δημιουργήσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση».

«Θα μπορούσε να υπάρχει κοινό πόρισμα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε.

Τα δύο πορίσματα (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα κοινό πόρισμα. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στεγανά. Και να δει και ο κόσμος ότι υπάρχουν συνθήκες ανατροπής» είπε ο Χάρης Δούκας.

Χάρης Δούκας

