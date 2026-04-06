Χαμός στη Βουλή με Πολάκη και Λαζαρίδη: “Σκασμός τώρα μιλάω εγώ” – “Που είναι τα λεφτά που τρώγατε;”

Στα άκρα οδηγήθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με τον Παύλο Πολάκη να επιτίθεται στον Μακάριο Λαζαρίδη, αμφισβητώντας την γνησιότητα του πτυχίου του και να φωνάζει «σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ…».



Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε αναφορές σε «βαθύ κράτος» και «σαπίλα» ενώ βλέποντας τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητά τον λόγο προκειμένου να απαντήσει, πρόσθεσε «αφού σηκώνεις το χέρι Λαζαρίδη θα ήθελα να απαντήσεις. Το πτυχίο σου από που είναι; Southeastern college τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;»



Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε αρχικά «Βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα. Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε;» ενώ πρόσθεσε «Αυτή την αηδία που αναφέρατε: εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών το college of southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά;».

Ανταπαντώντας ο Παύλος Πολάκης πυροδότησε ακόμα πιο εκρηκτικό διάλογο:



Πολάκης: Εγώ προκάλεσα τον κ Λαζαρίδη να μας πει από που είναι το πτυχίο του δεν μου λέει, του είπα ποιο είναι το βαθύ κράτος και μου λέει ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ.



Λαζαρίδης: να μας πεις



Πολάκης: Μουρμου… μουρμού. Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες.



Λαζαρίδης: ζορίζεσαι



Πολάκης: Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι. Καθόλου δεν ζορίζομαι εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο.



Λαμπρούλης: δεν θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού.



Πολάκης: Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν… χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα τέλος.

Λαζαρίδης: έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο.

Πολάκης: Να πεις που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε!

Λαζαρίδης: Έλα τώρα.

Πολάκης: Αμόρφωτος είναι δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή.