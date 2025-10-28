MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απ. Τζιτζικώστας: Η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στην άμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

THESTIVAL TEAM

Τη στρατιωτική παρέλαση στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης παρακολούθησε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο κ. Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Παρακολουθήσαμε και φέτος μια εξαιρετική παρέλαση. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τιμούν καθημερινά τις αξίες και την ιστορία του Έθνους μας. Σε μια εποχή νέων προκλήσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης, η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στην άμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, ως πυλώνας σταθερότητας και αποτροπής για την ευρύτερη περιοχή. Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη και ασφαλή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Απόστολος Τζιτζικώστας

