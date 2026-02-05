Απ. Τζιτζικώστας από τη Σιγκαπούρη: Η εποχή της “ανάπτυξης με κάθε κόστος” στις αερομεταφορές έχει τελειώσει

Επίσημη επίσκεψη στη Σιγκαπούρη πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης του Singapore Airshow 2026, που είναι ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα παγκοσμίως και ξεναγήθηκε στα περίπτερα ευρωπαϊκών εταιρειών – παγκόσμιων κολοσσών, όπως Airbus, Thales, Indra, Frequentis κ.ά.

Επίσης επισκέφθηκε το Λιμάνι της Σιγκαπούρης και το Κέντρο Καινοτομίας του λιμανιού, το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Σιγκαπούρης (Land Transport Authority – LTA), όπως και τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης της Airbus Ασίας, Airbus Asia Training Centre (AATC).

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν επίσης κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Airbus, στο πλαίσιο του Singapore Airshow, και συμμετείχε και στο κεντρικό στο πάνελ του Changi Aviation Summit, με θέμα «Creating Growth in a Disruptive World: Opportunities, Challenges, Collaborations», όπου αναφέρθηκε στο μέλλον των αερομεταφορών.

«Η εποχή της ‘ανάπτυξης με κάθε κόστος’ έχει τελειώσει. Το μέλλον των αερομεταφορών βρίσκεται στην υπεύθυνη ανάπτυξη, που στηρίζεται στις ανοιχτές αγορές, στον θεμιτό ανταγωνισμό και στην ακλόνητη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα. Εάν θέσουμε τους σωστούς κανόνες, θα διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και ο μόνος τρόπος για να θεσπίσουμε τους σωστούς κανόνες για μια παγκόσμια βιομηχανία όπως η αεροπορία είναι η συνεργασία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, δηλώνοντας μάλιστα πως «για την Ευρώπη, οι αεροπορικές μεταφορές δεν είναι απλώς μια βιομηχανία, είναι ένας κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης, απασχόλησης και συνδεσιμότητας».

Μεταξύ άλλων ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο εμπόριο, με την οικονομική ασφάλεια να είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ. «Στην Ευρώπη, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις ενισχύοντας την ανθεκτικότητά μας και διασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικοί μας τομείς, όπως η αεροδιαστημική, παραμένουν ισχυροί και ανταγωνιστικοί. Η μεγαλύτερη κοινή μας πρόκληση, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία μας, είναι η βιωσιμότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αργότερα φέτος, τον Σεπτέμβριο, θα παρουσιάσουμε μια στρατηγική για την αεροπορία και τον αεροναυτικό τομέα, που θα είναι η πρώτη με τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής», υπογράμμισε.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η ανάπτυξη στην αεροπλοΐα υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του 7% σε ετήσια βάση, κάτι που συνεπάγεται σημαντικές ευκαιρίες όχι μόνο για τον κόσμο των αεροπορικών μεταφορών, αλλά και για τον κόσμο του τουρισμού και των επιχειρήσεων. «Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την επόμενη δεκαετία, ωστόσο, δεν είναι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, αλλά η ταυτόχρονη μετάβαση σε μια πιο καθαρή βιομηχανία, διότι η βιωσιμότητα είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης», σημείωσε.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες, όπως σημείωσε, μετατρέπουν την υποχρέωση για ένα πιο καθαρό μέλλον στις μεταφορές σε βιομηχανική ευκαιρία και έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Αναφορικά με τις μελλοντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ο Επίτροπος υπογράμμισε την αύξηση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, τις εξαρτήσεις των αλυσίδων εφοδιασμού, τη διασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες, τον γεωοικονομικό κατακερματισμό, όπου το εμπόριο ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές επιρροές κι όχι με την αποτελεσματικότητα, τον ισότιμο ανταγωνισμό και τα παγκόσμια πρότυπα ανάπτυξης.

«Η ενιαία αγορά αερομεταφορών της ΕΕ είναι το πιο επιτυχημένο παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας στην Ιστορία, αντικαθιστώντας τον κατακερματισμό που υπήρχε με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, δημιουργώντας έτσι πρωτοφανή συνδεσιμότητα και χαμηλότερους ναύλους. Αυτό το μοντέλο μπορεί και πρέπει να πολλαπλασιαστεί για να ξεκλειδώσει την ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κατά την παραμονή του στη Σιγκαπούρη, ο Επίτροπος είχε συναντήσεις με τους Υπουργούς Μεταφορών της Σιγκαπούρης Jeffrey Siow, της Γαλλίας Philippe Tabarot και της Σαουδικής Αραβίας Saleh Bin Nasser al-Jasser, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ Daniel J. Edwards, με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) Toshiyuki Onuma, με τους Πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ στη Σιγκαπούρη, με υψηλόβαθμα στελέχη ευρωπαϊκών εταιρειών, με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου Σιγκαπούρης, με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη Χριστόδουλο Μαργαρίτη και με την Ελληνική Κοινότητα Σιγκαπούρης.