Αντώνης Σαμαράς για Chevron και Κάσο: Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά, η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα

Νέα ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τα εθνικά θέματα εξαπολύει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμάρας αφού τονίζει ότι «δεν δικαιούται να σιωπά», ζητά άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση για δύο κρίσιμα ζητήματα: τη σύμβαση με την Chevron για έρευνες και εξορύξεις νότια της Κρήτης και τις καταγγελίες περί τουρκικής παρεμπόδισης ερευνών στην Κάσο.

Όπως επισημαίνει, «εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου». Και προσθέτει με έμφαση: «Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα».

Δεύτερο σημείο αιχμής αποτελεί το ζήτημα των ερευνών στην Κάσο και οι αντικρουόμενες δηλώσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου, ο οποίος –όπως σημειώνει– ανέφερε ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία και ότι, εξαιτίας αυτής, οι έρευνες δεν ολοκληρώθηκαν.

Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά πως «το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση».

«Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;» τονίζει, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση από την κυβέρνηση για το τι ακριβώς συνέβη.

«Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Εδω και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου.

Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα.

Γι αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις.

Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πώς συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».

Τί είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιούς; Από πότε;

Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι “το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”.

Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;

Αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά” …