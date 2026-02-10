Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Το ΠΑΣΟΚ ο μεγάλος εχθρός του Μητσοτάκη – Πλήθος κόσμου στην κοπή πίτας του κόμματος

Με «καρφιά» κατά της κυβέρνησης και σύνθημα νίκης στις επόμενες εκλογές από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η κοπή της βασιλόπιτας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης σε γνωστό καφέ-μπαρ στο κέντρο της πόλης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε το παρών στην εκδήλωση των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Παρούσα ήταν και η βουλευτής του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη καθώς επίσης και βουλευτές Θεσσαλονίκης του κόμματος, στελέχη των νομαρχιακών επιτροπών από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το καφέ – μπαρ ήταν ασφυκτικά γεμάτο από φίλους και στελέχη του κόμματος, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και από τον κ. Ανδρουλάκη. «Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θεωρείτε την αίθουσα αυτή μικρή. Η μνήμη μου όμως λέει ότι κάποτε αυτή η αίθουσα δεν ήταν μικρή. Με τον αγώνα μας και την πιστή μας στη δημοκρατική παράταξη την κάναμε μικρή αυτή την αίθουσα», είπε ξεκινώντας τον χαιρετισμό του ο κ. Ανδρουλάκης.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως «τίποτα από όσα είπε η ΝΔ δεν έγινε πράξη». Αναφερόμενος στη σημερινή κυβέρνηση έκανε λόγο για αυταρχισμό, έλλειψη κράτους δικαίου, και κλειστά συστήματα εξουσίας ενώ όπως τόνισε, παρά το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, «οι ανισότητες καλπάζουν, τα χωριά ερημώνουν» και οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, την απαξίωση της δημόσιας Υγείας και της Παιδείας αλλά και την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους.

Υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα καταγγελίας αλλά ένα κόμμα προοπτικής με ρίζες, φωνή, ψυχή και πρόγραμμα. «Τα κόμματα αυτά είναι επικίνδυνα για τα συμφέροντα των ολιγαρχών», τόνισε με νόημα.

Όπως είπε στις επόμενες εκλογές δεν κρίνεται το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά το μέλλον των παιδιών και των οικογενειών. «Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ξανά κεφάλι για να είναι ο αντίπαλος της συντήρησης», σημείωσε με τους παριστάμενους να χειροκροτούν και να φωνάζουν «Νίκο γερά να πέσει η Δεξιά».

«Πριν μερικά χρόνια το όνομα μας ταυτίστηκε με την παρακμή του σοσιαλισμού. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ περήφανοι να αγωνιστούμε απέναντι σε μια κυβέρνηση που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό», τόνισε επίσης ο κ. Ανδρουλάκης.

Σημείωσε πως οι δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες είναι «καθαρές και κρυστάλλινες» ενώ διαμήνυσε πως «δεν θα αφήσω κανέναν να πληγώσει ξανά τον ελληνικό λαό».

Υπενθύμισε το πρόγραμμα που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ και είπε πως «εμείς προτείνουμε πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν».

Καταφέρθηκε κατά των δημοσκοπήσεων λέγοντας πως θέλουν να παρουσιάσουν ότι το μέλλον είναι μονόδρομος και πως η Ελλάδα έχει μόνο ένα κόμμα εξουσίας, τη ΝΔ. «Αυτό θέλουν να περάσουν στο υποσυνείδητο των Ελλήνων όμως το ΠΑΣΟΚ τους χαλάει τη σούπα», τόνισε και πρόσθεσε με έμφαση: «Γιατί το ΠΑΣΟΚ τους χαλάει τη σούπα. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μεγάλος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τέλος έστειλε μήνυμα νίκης λέγοντας πως «μπορούμε να τα καταφέρουμε και πως τίποτα δεν μπορεί να μας νικήσει απέναντι στον στόχο να νικήσουμε τη ΝΔ». «Δεν είναι κομματικό καθήκον αλλά εθνικό καθήκον να νικήσουμε τη ΝΔ και να χτίσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα με αξίες», διεμήνυσε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε πως «η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι νίκη του απλού κόσμου».

«Δεν είναι κεντρώος ένας πρωθυπουργός που παρακολουθεί τους πάντες»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Μιλένα Αποστολακη. Εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τις υποκλοπές και την τραγωδία των Τεμπών κατηγορώντας τη για απόπειρα συγκάλυψης αλλά και τη διενέργεια των εξεταστικών επιτροπών στη Βουλή για σημαντικά ζητήματα.

«Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι επικοινωνιακό τέχνασμα κυβέρνησης το οποίο αναιρει ένα βασικό αφήγημα του πρωθυπουργού ότι είναι κεντρώος πολιτικός και με αυτό το αφήγημα έκλεψε σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων μας», τόνισε η κα Αποστολάκη και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι μεταρρυθμιστής και κεντρώος ένα πρωθυπουργός που παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, τις ένοπλες δυνάμεις, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους αλλά και τον υποψήφιο αρχηγό κόμματος». «Ήθελε να ελέγξει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Η ίδια κάλεσε για ενότητα εντός του ΠΑΣΟΚ ενόψει και του συνεδρίου κόμματος και στάθηκε ξανά στους δύο βασικούς άξονες ενόψει των εθνικών εκλογών: Την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ αλλά και καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Προτεραιότητα η Θεσσαλονίκη για το ΠΑΣΟΚ»

«Η Θεσσαλονίκη για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα», υπογράμμισε στον σύντομο χαιρετισμό της η βουλευτής Θεσσαλονίκης, Ρανια Θρασκιά. «Η ευθύνη ξεπερνά το εγώ», σημείωσε επίσης και έστειλε μήνυμα για «να δυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ».

«Η Θεσσαλονίκη έδωσε τη νίκη»

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε πως η Θεσσαλονίκη έδωσε τη νίκη. Και η εικόνα εδώ σήμερα δείχνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές», τόνισε από πλευράς του ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

Οι τυχεροί στην κοπή της πίτας

Για την ιστορία, το φλουρί κέρδισε η τοπική οργάνωση Πυλαίας – Χορτιάτη. Στα πιτάκια που μοιράστηκαν στο κοινό, τυχερός ήταν ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τζελέπης.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά, ο βουλευτής Κιλκίς κόμματος, Πέτρος Παππάς, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, η δήμαρχος Καλαμαριας, Χρύσα Αράπογλου, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, οι γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών Στάθης Κουτσοχήνας και Γιάννης Μπατζαρακίδης, στελέχη του κόμματος καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.