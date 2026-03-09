Αλεξάνδρα Σδούκου: Αναβαθμισμένος ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο OPEN TV, αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ρεαλισμό και με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη ρεαλισμού

Η κ. Σδούκου χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική την εικόνα που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η διεθνής κατάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα ασφάλειας. «Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και όλο αυτό το πολύ στενάχωρο που παρακολουθούμε καθημερινά μακάρι να ήταν σκηνές από το παρελθόν της ανθρωπότητας. Όμως είμαστε εδώ που είμαστε και, με βάση αυτό που συμβαίνει, ο καθένας πρέπει να δει τι οφείλει να κάνει» ανέφερε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «όταν έχεις μπροστά σου μια τόσο αβέβαιη διεθνή πραγματικότητα, οι πολιτικές της χώρας πρέπει να χαράσσονται όχι με ιδεολογικά κριτήρια αλλά με εθνικά κριτήρια».

Η ελληνική αντίδραση και η στήριξη προς την Κύπρο

Αναφερόμενη στη στάση της Ελλάδας απέναντι στις εξελίξεις, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «όλοι παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ημέρες μια αντίδραση της Ελλάδας που ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στάθηκε δίπλα στον κυπριακό λαό και ενίσχυσε με κατάλληλα μέσα την παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή».

Όπως τόνισε, η στάση αυτή «δεν είναι μόνο μια εθνική υποχρέωση. Είναι και μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, γιατί η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο ενισχύει το μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τη χώρα.

Έμπρακτη αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο δείχνει ένα έμπρακτο αποτύπωμα της αναβάθμισης του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας».

Όπως τόνισε, η ελληνική στάση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική, επισημαίνοντας ότι «οι συμμαχίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με τους εταίρους της και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή». Σημείωσε δε ότι «έχουμε ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία μας ως χώρα τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην άμυνα και τη διπλωματία».

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει πάντα την ειρηνική επίλυση των διαφορών καθώς «κανείς δεν θέλει πόλεμο. Αλίμονο αν θέλουμε στη γειτονιά μας τέτοιες περιπέτειες με τέτοιες επιπτώσεις. Φυσικά και θα λέμε διαρκώς ότι θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε και ρεαλιστές».

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κοινό μήνυμα σταθερότητας

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή στέλνει ισχυρό μήνυμα ενότητας. «Είναι απαραίτητο, τόσο για ουσιαστικούς όσο και για συμβολικούς λόγους, να δείξουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό είναι το μήνυμα» υποστήριξε.

Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, καθώς «η κοινή παρουσία των ηγετών στέλνει σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής παρουσίας και στήριξης στην περιοχή».

Ενεργειακές εξελίξεις και ετοιμότητα της κυβέρνησης

Αναφερόμενη στις πιθανές ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί και ό,τι επιτρέπει η οικονομία της χώρας. Μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το οικονομικό επιτελείο κάνει ανάλυση των δεδομένων, σημειώνοντας πως «όλα τα σενάρια και όλες οι ασκήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή από το οικονομικό επιτελείο, τόσο στο ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης όσο και στο σενάριο μιας αποκλιμάκωσης».

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση ενεργειακών κρίσεων, τονίζοντας πως είναι «αυτή η κυβέρνηση που είχε δώσει σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναζητά δημοσιότητα με φθηνές φράσεις γιατί δεν έχει ουσία

Ερωτώμενη για δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου σχολίασε ότι η ρητορική αυτή δείχνει κυρίως την αδυναμία του να παράγει πολιτικές προτάσεις που θα προσελκύσουν τους πολίτες. Ακριβώς γι’ αυτό, όπως ανέφερε, «ο κ. Τσίπρας, που έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα, χρησιμοποιεί αυτή τη ρητορική. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε σοβαρότερα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε, όπως ο πόλεμος και οι συνέπειές του για τους Έλληνες πολίτες».

Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διαχείριση των κρίσιμων εξελίξεων και η στήριξη της κοινωνίας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.