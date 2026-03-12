Αλ. Σδούκου: Πλαφόν, σαρωτικοί έλεγχοι και βαριά πρόστιμα κατά της αισχροκέρδειας

Στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στην αγορά ενέργειας και καυσίμων, καθώς και στη σημασία των ελέγχων για την αποτροπή αισχροκέρδειας και της συνεχούς αξιολόγησης της κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ERT News.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στο πλαφόν στις τιμές σε κάθε απόπειρα αισχροκέρδειας και υπογράμμισε ότι τα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έχουν στόχο «να μπει ένα ξεκάθαρο φρένο σε οποιαδήποτε απόπειρα εγχώριας κερδοσκοπίας. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία προσπάθεια αισχροκέρδειας και θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές».

Τόνισε μάλιστα ότι το μήνυμα αυτό αφορά ολόκληρη την αγορά, σημειώνοντας ότι «πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μέχρι τα πρατήρια και τα σημεία λιανικής προϊόντων, δεν θα δεχτούμε την παραμικρή παρέκκλιση. Η αισχροκέρδεια δεν επιτρέπεται και δεν θα γίνει ανεκτή».

Εκτεταμένοι έλεγχοι και βαριά πρόστιμα για όσους παραβιάσουν τα μέτρα

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «τα μέτρα αυτά θα συνοδευτούν από καθημερινούς και σαρωτικούς ελέγχους. Η κυβέρνηση και τα αρμόδια επιτελεία είναι απολύτως ξεκάθαρα σε αυτό και καλό είναι να μην το ρισκάρει κανείς, γιατί τα πρόστιμα θα είναι πραγματικά πολύ βαριά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα εκμεταλλευτεί την κρίση αυτή. «Όποιος επιχειρήσει να αισχροκερδίσει θα εντοπιστεί. Η προτεραιότητα είναι να προστατευτούν οι καταναλωτές», τόνισε.

Η κρίση είναι απρόβλεπτη σε διάρκεια και ένταση -Ετοιμότητα σε κάθε φάση

Αναφερόμενη στο διεθνές περιβάλλον, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η σημερινή κρίση δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη αποφάσεων. «Κανείς δεν γνωρίζει ούτε το βάθος, ούτε τη διάρκεια, ούτε την ένταση αυτής της κρίσης. Δυστυχώς, από όσα βλέπουμε καθημερινά, η κατάσταση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται αλλά να επιδεινώνεται», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και αξιολογούμε τα δεδομένα. Τα μέτρα που ελήφθησαν είναι τα πρώτα άμεσα μέτρα και, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η βελτιωμένη οικονομία της χώρας επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κρίσεων. «Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα “μαξιλάρι ασφαλείας” και να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η Ελλάδα γνωρίζει από το παρελθόν τι μπορεί να κάνει, καθώς «η χώρα μας έχει ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη ενεργειακή κρίση τα προηγούμενα χρόνια και έχει αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε, ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα δεδομένα». Όπως διευκρίνισε, «η προετοιμασία που γίνεται σήμερα από το οικονομικό και ενεργειακό επιτελείο επιτρέπει στην κυβέρνηση να αντιδρά γρήγορα όταν αυτό χρειαστεί».

Η κρίση επηρεάζει όλη την ΕΕ – Οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι και ευρωπαϊκές

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια σοβαρή κρίση που δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές και στην παγκόσμια οικονομία. Το θέμα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι βέβαιο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απαντήσει και με ενιαίο τρόπο, καθώς «κατά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει έκτακτα μέτρα για το φυσικό αέριο. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, όμως η επαγρύπνηση και η ετοιμότητα είναι απαραίτητες ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα αν χρειαστεί».

Σημείωσε μάλιστα ότι «αποτελεί ευτύχημα για τη χώρα τόσο το γεγονός ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό με αυξημένο διεθνές κύρος που στο παρελθόν έχει πάρει πρωτοβουλίες και μπορεί να συνομιλεί με άνεση με όλους τους ηγέτες, όσο και το ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ