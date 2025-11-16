Αλ. Σδούκου: Iδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Ζελένσκι – Η Ελλάδα αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο

Στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews φιλοξενήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία τοποθετήθηκε εκτενώς για τα ενεργειακά ζητήματα, τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αλλά και τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας, με επίκεντρο τις αγροτικές πληρωμές.

Η κ. Σδούκου χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική» την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις. «Είναι εθνικές επιτυχίες που δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν κινείται στο περιθώριο, στην απομόνωση, όπως έχει ακουστεί πολλές φορές από στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά προσπαθεί και επιδιώκει διαρκώς να αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο», είπε.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει οικοδομήσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και επιδιώκει να αναδειχθεί σε βασική πύλη εισόδου φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο που η Ευρώπη απομακρύνεται από τη ρωσική εξάρτηση. «Ο ρόλος κλειδί λοιπόν της χώρας μας, είναι ότι δημιουργούμε έναν ενεργειακό διάδρομο», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή – όπως τη χαρακτήρισε – πρόοδο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: «έχουμε υπερδιπλασιάσει ως χώρα τις εγκατεστημένες μας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο 80% μέχρι το 2030. Σήμερα είμαστε στο 57% περίπου. Είναι το διπλάσιο από ότι ήταν το 2019».

«Όσο περισσότερο ρέουν οι ποσότητες σε φυσικό αέριο και υπάρχει ανταγωνισμός, τόσο και οι τιμές επίσης θα είναι χαμηλότερες», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική για το ενεργειακό μείγμα και την προσωρινή επιστροφή στον λιγνίτη, υποστήριξε ότι η στρατηγική δεν άλλαξε, καθώς ο λιγνίτης παραμένει ακριβός και ρυπογόνος. «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή ήθελε να είναι πρωταγωνίστρια στην πράσινη μετάβαση και εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι το έχει πετύχει», είπε.

Επισήμανε επίσης ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, με ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες.

«Έχουμε δρομολογήσει το 2022 – 23 το μεγαλύτερο πρόγραμμα σεισμικών ερευνών(…)», τόνισε.

Περνώντας στα ζητήματα της καθημερινότητας, η κ. Σδούκου παρέθεσε παραδείγματα κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, συχνά περνούν «κάτω από τα ραντάρ»: την αύξηση του προγράμματος «Εξοικονομώ» κατά μισό δισεκατομμύριο, τη διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, καθώς και το στεγαστικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα που απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσμο: τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Αναγνώρισε την ανησυχία και την αβεβαιότητα των αγροτών και είπε πως: «θέλω να σας παραπέμψω στο σαφές χρονοδιάγραμμα που έθεσε η ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους ή σε ό, τι αφορά τη βασική ενίσχυση που το περιμένει ο αγροτικός κόσμος και τώρα και μέσα στον Νοέμβριο», είπε και τόνισε πως «είναι βασικότατη προτεραιότητα της κυβέρνησης να δρομολογηθούν οι πληρωμές των ανθρώπων αυτών που τις περιμένουν».

Σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές απαιτούν αυστηρούς ελέγχους μετά τα πρόσφατα περιστατικά παρατυπιών.

«Δεν θέλουμε κανένας αγρότης να μείνει απλήρωτος, ειδικά ενόψει των γιορτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.