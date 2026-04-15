Αιχμές Κατσανιώτη για Λαζαρίδη: “Με την απάντηση του υπουργείου Παιδείας θα κλείσει η συζήτηση, δεν είναι ευχάριστη εικόνα για την κυβέρνηση”

Σαφείς αιχμές κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης, άφησε ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με τον διορισμό του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Είναι επιλογή του πρωθυπουργού ο σχηματισμός της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι με την απάντηση που θα δώσει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα εξετάσει αν ο κ. Λαζαρίδης, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που κατέλαβε μια θέση στο Δημόσιο, είχε τα τυπικά προσόντα για να την καταλάβει, τότε με αυτό το θέμα θα κλείσει αυτή η συζήτηση», δήλωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε πως «ο καθένας μας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του, από τον δημόσιο λόγο του, από τη δημόσια συμπεριφορά του και από την πολιτική την οποία εφαρμόζει». Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση που επικρατεί λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ανδρέας Κατσανιώτης τόνισε πως «δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση και ειδικά το συγκεκριμένο υπουργείο (σσ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) έχει μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που αφορούν κυρίως την κτηνοτροφία, η οποία έχει πληγεί έντονα. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα γι’ αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 11 ανθρώπους που είχαν εμπλακεί σε κάποιες συνομιλίες, οι ίδιοι ζήτησαν να αρθούν οι ασυλίες τους, άρα έχουμε ανεβάσει αρκετά τον πήχη στο κομμάτι του να μην αφήνουμε να υπάρχουν σκιές ή υπόνοιες για ό,τι αφορά τους συναδέλφους βουλευτές. Από την άλλη πλευρά, όμως, θα πρέπει να δούμε και κάτι ακόμη. Έγιναν πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ, αλλά έχουμε και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που έχουν απορίες. Είτε δεν πήραν τα χρήματα που νόμιζαν, είτε άργησαν να τα πάρουν, είτε έχουν μπει σε έλεγχο χωρίς να ξέρουν τον λόγο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να έχουν απαντήσεις για τα καθημερινά τους προβλήματα» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι το 2007, όταν διορίστηκε σε θέση επιστημονικού συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας, επί υπουργίας Μαριέττας Γιαννάκου, δεν πληρούσε τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις, και ζητά την αποπομπή του από την κυβέρνηση.