Αιχμές Διαμαντοπούλου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: “Η εικόνα Ανδρουλάκη έχει ζητήματα”

Αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου, δηλώνοντας ότι έχει ζητήματα η εικόνα Ανδρουλάκη, τα οποία και θα συζητηθούν στην Πολιτική Γραμματεία.

Η εδώ και ένα χρόνο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ρωτήθηκε και απάντησε για τα τελευταία «φάλτσα» της Χαριλάου Τρικούπη. «Ο κ. Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί δυο φορές», τόνισε απαντώντας στην ερώτηση για το αν είναι ισχυρός αρχηγός o κ. Ανδρουλάκης ενώ υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ εκτός από πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσει ισχυρό αφήγημα και ισχυρή ηγετική ομάδα (δίπλα στην ηγεσία) που να μπορεί να το αναδείξει».

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η διεύρυνση σημειώνει λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση στην Πολιτική Γραμματεία, όπου αναμένεται η κρίσιμη συζήτηση για την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Δεν θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη -δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλω να σας θυμίσω είχε οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο», δηλώνει η κυρία Διαμαντοπούλου και συμπληρώνει μεταξύ άλλων ότι: «Υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να κάνουμε επιθέσεις. Και να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή, προς κάθε κατεύθυνση, με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις».

Η κυρία Διαμαντοπούλου τάσσεται υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και όσον αφορά στις μετεκλογικές συνεργασίες υποστηρίζει ότι για να απαντήσει για την επομένη των εκλογών και τα ζητήματα διακυβέρνησης της χώρας, θα πρέπει να ξέρει «ποια και πόσα κόμματα θα κατέβουν, αν θα υπάρξουν διασπάσεις, αν κατέβει κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού, αν η ΝΔ θα είναι με τον κ. Μητσοτάκη κα. Όπως εξηγεί όλα αυτά τα σημειώνει διότι θέλει να δείξει ότι αυτή τη στιγμή πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό.

«Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ με τις πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ; Ναι, θα μιλήσουμε με όλους. Θα συνεργαστούμε; Θα καθίσουμε στο τραπέζι να κάνουμε μια κοινή παράταξη; Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε η Ένωση Κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο, με ιδεολογία, με ιστορία, με στελέχη με έναν στόχο: Τη διεύρυνση», λέει το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες στη βουλή μεταξύ κομμάτων.

