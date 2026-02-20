Έβρος: Πλημμύρισαν οι σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο Διδυμοτείχου – Δείτε βίντεο

Τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν έως τα σπίτια στο Πύθιο Διδυμοτείχου, αγγίζοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά από τον οικισμό και προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Evros-news.gr, από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας το νερό είτε υπερχείλισε είτε έσπασε δευτερογενή αναχώματα στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν ανεξέλεγκτα, συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων μπροστά από το χωριό.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στις αθλητικές εγκαταστάσεις: το γήπεδο ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια, καθώς και το γήπεδο μπάσκετ, έχουν σχεδόν καλυφθεί πλήρως από τα νερά.

Δείτε το βίντεο

Οι κάτοικοι θυμούνται παλαιότερες περιόδους έντονων πλημμυρών, όταν ο οικισμός είχε βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο. Παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς για το βράδυ και την επόμενη ημέρα αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, ενώ παραμένει άγνωστη η ποσότητα υδάτων που θα διοχετευθεί μέσω του Άρδα στον Έβρο από τη Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία του χωριού είχε κατασκευαστεί, μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές και πριν από τον οικισμό, τσιμεντένιος φράχτης. Ωστόσο, η ανησυχία στην τοπική κοινωνία παραμένει έντονη.