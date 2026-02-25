MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δ. Θέρμης: Απομάκρυνε επικίνδυνο αμίαντο άνω του ενός τόνου από τη Νέα Ραιδεστό και το Κάτω Σχολάρι – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Aπόβλητα αμιάντου συνολικής ποσότητας 1,2 τόνων συνέλεξε και απομάκρυνε από περιοχές της Νέας Ραιδεστού και του Κάτω Σχολαρίου ο Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντοπισμού σημείων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης επικίνδυνων υλικών, τα οποία κρίθηκαν άμεσα διαχειρίσιμα λόγω της επικινδυνότητάς τους. Ο αμίαντος, ως γνωστόν, αποτελεί ιδιαίτερα επιβλαβές υλικό όταν οι ίνες του αποσυντίθενται και διαχέονται στο περιβάλλον, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και ιδίως για το αναπνευστικό σύστημα.

Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με εξειδικευμένη και πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Παράλληλα, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή διασποράς ινών αμιάντου και την ελαχιστοποίηση της όχλησης των κατοίκων.

Η συνολική ποσότητα των 1,2 τόνων αποβλήτων απομακρύνθηκε με ασφάλεια και οδηγήθηκε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, διασφαλίζοντας την πλήρη περιβαλλοντικά ορθή διάθεσή τους.

Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος και με στόχο την πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, ο Δήμος προχώρησε σε αίτημα συνδρομής προς την αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Αστυνόμευσης, ζητώντας την ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός είναι η αποτροπή νέων περιστατικών παράνομης εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, η απόδοση ευθυνών όπου απαιτείται και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Η διοίκηση του Δήμου υπογραμμίζει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων ή επικίνδυνων υλικών.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει άμεσα και αποφασιστικά όπου απαιτείται, ενισχύοντας τις δράσεις πρόληψης, ελέγχου και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με στόχο μια ασφαλή και βιώσιμη τοπική κοινωνία για όλους.

Δήμος Θέρμης

