Αυτός είναι ο πρώτος χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιών μετά από 45 χρόνια – Τι αλλάζει στην δασοπροστασία

Ο πρώτος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών μετά από 45 χρόνια τίθεται σε εφαρμογή, εισάγοντας νέο τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου και νέο μοντέλο πρόληψης, με κατάταξη των δήμων σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας και αξιοποίηση πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων.

Πρόκειται, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου, για μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο νέος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, τον οποίο υπέγραψε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές.

Ο χάρτης καταρτίστηκε με σύγχρονα δεδομένα, αξιοποιώντας στοιχεία των τελευταίων είκοσι ετών, το είδος και τη δομή της βλάστησης, τις κλιματικές συνθήκες ανά περιοχή και τη συχνότητα εμφάνισης υψηλών τιμών στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Με αυτή τη μεθοδολογία, η χώρα αποκτά στοχευμένη εικόνα του πραγματικού κινδύνου, ξεφεύγοντας από την απλή χαρτογράφηση περασμένων δεκαετιών.

Δείτε τον χάρτη:

Το αποτέλεσμα είναι η κατάταξη των δήμων σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας – χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Η ταξινόμηση γίνεται πλέον σε επίπεδο δήμου και όχι νομού, επιτρέποντας ακριβέστερο σχεδιασμό, στοχευμένες δράσεις πρόληψης και δίκαιη κατανομή πόρων. Έτσι, οι περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο λαμβάνουν εργαλεία και ενίσχυση που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τους.

Η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί μετάβαση σε νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο βασίζεται στην έγκαιρη γνώση του κινδύνου και όχι μόνο στην επέμβαση. Ο νέος χάρτης αποτυπώνει τις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση, με συχνότερους καύσωνες, αυξημένη ξηρασία, εκτεταμένες περιοχές δασικής βλάστησης και περισσότερες ημέρες υψηλού κινδύνου.

Ο νέος Εθνικός Χάρτης αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων για όλες τις βαθμίδες του κράτους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί πλέον να αναδιατάσσει δυνάμεις βάσει επιστημονικών κριτηρίων, ενώ τα έργα καθαρισμού και αντιπυρικής προστασίας ιεραρχούνται με βάση πραγματικά δεδομένα κινδύνου. Παράλληλα, οι δήμοι αποκτούν σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων για έργα πρόληψης, υποδομές και ενίσχυση προσωπικού, ενώ η χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας μπορεί να κατευθύνεται στις περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο.

Η νέα χαρτογράφηση δεν αφορά αποκλειστικά τις πυρκαγιές. Δημιουργεί, στην πράξη, βάση για ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές συχνά είναι εκτεθειμένες και σε δευτερογενή φαινόμενα, όπως πλημμύρες ή διάβρωση. Το νέο εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα για προληπτικό σχεδιασμό και σε αυτά τα πεδία.

Η νέα χαρτογράφηση εντάσσεται στις 25 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει ως βασικό στόχο υλοποίησης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με σκοπό να αποτελέσουν κορμό του κυβερνητικού έργου μέχρι το τέλος του έτους.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρει σε δήλωσή του:

«Η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική μεταρρύθμιση στη νέα αντίληψη Πολιτικής Προστασίας που προωθούμε: μια Πολιτική Προστασία που δεν περιορίζεται στην επέμβαση, αλλά επενδύει στην πρόληψη και στη γνώση του κινδύνου με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες της κλιματικής κρίσης και μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε στοχευμένα, με διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με αυτή την παρέμβαση, δίνουμε στους Δήμους της χώρας ένα ισχυρό και αντικειμενικό πλαίσιο για την ορθολογική ιεράρχηση των έργων πυροπροστασίας, ώστε οι απαραίτητοι πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη συλλογική μας ανθεκτικότητα και μας φέρνει πιο κοντά σε μια Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι στις πυρκαγιές του μέλλοντος».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου αναφέρει σε δήλωσή του:

«Σήμερα υλοποιούμε ένα ιστορικό βήμα για την προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων, του φυσικού μας πλούτου και των τοπικών κοινωνιών. Εγκρίνουμε επίσημα, μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, έναν ολοκληρωμένο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών – ένα απαραίτητο εργαλείο που αντανακλά την τεχνογνωσία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Ο Χάρτης υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και με την ενεργό συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Πλέον διαθέτουμε μια κοινή, σαφή, τεκμηριωμένη βάση, με ορθολογική ανάλυση κινδύνου ανά γεωγραφική ζώνη, που μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την πρόληψη, να βελτιστοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας να θωρακίσουμε τα δάση μας, οικισμούς και υποδομές, ενημερώνοντας ταυτόχρονα πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση για το βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς κάθε περιοχής. Μαζί, διασφαλίζουμε το μέλλον των δασών μας, προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών και στηρίζουμε την ανθεκτικότητα της Πατρίδας μας απέναντι στις νέες προκλήσεις.»