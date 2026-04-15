Πένθος για την Ντόρα Μπακογιάννη: “Για τον Ισίδωρο και μένα είναι πολύ δύσκολο”

Τον θάνατο του γιατρού και στενού της φίλου, Μανώλη Παπαδομανωλάκη ανακοίνωσε η Ντόρα Μπακογιάννη με ανάρτησή της στα social media.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία από κοινή τους έξοδο, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρει πως έφυγε από τη ζωή, όπως έζησε, άρχοντας χαμηλών τόνων, χωρίς να απασχολήσει τον περίγυρό του με το θέμα της ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε.

«Έφυγε πριν από λίγο ο φίλος μου Μανώλης Παπαδομανωλάκης. Έφυγε όπως έζησε! Άρχοντας χαμηλών τόνων, χωρίς να μας αφήσει να στενοχωρηθούμε με την ασθένεια του! Γλυκός τρυφερός κύριος αγαπητός γιατρός πήγε να βρει τη Μπουμπού μας!

Για τον Ισίδωρο και μένα είναι πολύ δύσκολο! Τα θερμότερα συλλυπητήρια μας στη Μαρία, το Δημήτρη και όλη την οικογένεια. Θα μας λείψει πάρα πολύ», γράφει η Ντόρα Μπακογιάννη εκφράζοντας τη λύπη της.

