MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έσυρε τον χορό στο καρναβάλι του δήμου Χαϊδαρίου – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Χαϊδάρι βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για το καρναβάλι του δήμου.

Το Χαϊδάρι είναι ένας από τους δήμους της Αττικής που κάνουν καρναβάλι και φέτος ο Δημήτρης Κουτσούμπας αποφάσισε να παρευρεθεί και να απολαύσει την παρέλαση και το πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί.

Ευδιάθετος, συνομίλησε με πολλούς παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να του πουν μια κουβέντα, ενώ μερικοί ζήτησαν και έβγαλαν και φωτογραφία μαζί του.

Μάλιστα στο πάρτι που ακολούθησε, στην Πλατεία Ηρώων, χόρεψε και έναν παραδοσιακό χορό, μαζί με τον δήμαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκο.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε το τραγούδι «Στης ακρίβειας τον καιρό».

Δημήτρης Κουτσούμπας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τασούλας για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων: “Με σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα όλοι οι αντίπαλοι νικιώνται”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από την Τρίτη έως τις 27 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο συριακό καθεστώς

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

ΗΠΑ: Αναβάλλεται, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η εκτόξευση του πυραύλου που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη, για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα το νέο ΚΑΠΗ Εξοχής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Σεισμός στο Μπάκινγχαμ: Προειδοποιούσαν τον Κάρολο από το 2019 για τις “μυστικές συμφωνίες” του πρίγκιπα Άντριου