Νίκος Αναδιώτης: Δεν μου άρεσε η κίνηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου να “μιμηθεί” τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τόσο για την κίνηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου να «μιμηθεί» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ όσο και για τις κόντρες πολιτικών, μίλησε ο Νίκος Αναδιώτης σε νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός και ευρωβουλευτής της “Νίκης” μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA. Τα όσα είπε ο Νίκος Αναδιώτης για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15/04).

«Δεν μου άρεσε η κίνηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην εκπομπή του ΣΚΑΪ. Δεν είμαι άνθρωπος που τα επικροτώ αυτά, δεν το κάνω. Δεν μ’ αρέσει, δεν ξέρω και γιατί το έκανε η κυρία Λατινοπούλου. Συνάδελφός μου είναι, μπορεί να τη δω και αύριο, δεν ξέρω. Καλύτερα να ρωτήσετε την ίδια», δήλωσε αρχικά.

«Μην κοροϊδευόμαστε, κάποιοι έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο που θέλουν για να πορεύονται στον πολιτικό τους βίο. Δικαίωμα τους είναι και ο κόσμος είναι αυτός που το κρίνει. Εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή μέρος του κόσμου, είμαι ένας συνάδελφος τους. Εμένα δεν μ’ αρέσει και γι’ αυτό δεν το κάνω. Τώρα, οι ίδιοι το επιλέγουν και προφανώς αποσκοπούν σε κάτι. Άμα πετύχουν τους στόχους τους, καλώς έκαναν», είπε ακόμα.

«Είναι από τις λίγες φορές στη ζωή μου που νιώθω πραγματικά, μέσα μου, υπεύθυνος και για άλλους. Περισσότερους εκτός της οικογενείας μου, είμαι εκεί και προσπαθώ για το καλύτερο πάρα πολλών», υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Νίκος Αναδιώτης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

