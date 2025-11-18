Θεσσαλονίκη: Παραμένει υπό κατάληψη το ΕΠΑΛ Βασιλικών

Υπό κατάληψη παραμένει το ΕΠΑΛ Βασιλικών, από την περασμένη Παρασκευή. Μαθητές και μαθήτριες διαμαρτύρονται για την κατάσταση του αύλειου χώρου, που παρουσιάζει φθορές και καθιζήσεις σε αρκετά σημεία και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη πρόκληση ατυχήματος.

Από την πλευρά τους, Δήμος Θέρμης και Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης, διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες 20 ημέρες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι μαθητές του ΕΠΑΛ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη, έως ότου δουν τις εργασίες να προχωρούν.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: