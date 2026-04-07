Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα – Πρεμιέρα στις 29 Μαΐου

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ ο κύκλος των βασικών μαθημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και τα Οικονομικά.

Όσον αφορά στους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η έναρξη των Πανελληνίων τοποθετείται μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία θα διεξαχθούν στο διάστημα από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα παραμένουν κοινά για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, διασφαλίζοντας ενιαία αξιολόγηση στο σύνολο των συμμετεχόντων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

-μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

-μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες,

– των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026