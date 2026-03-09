Κλειστά σχολεία στην Ήπειρο μετά τον ισχυρό σεισμό στη Θεσπρωτία: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, σχολεία σε περιοχές της Ηπείρου, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου στη Θεσπρωτία, καθώς και τη συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα, που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δημοτικές αρχές προχώρησαν σε προληπτική αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα σχολικά κτίρια και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια.

Η απόφαση ελήφθη με βασικό γνώμονα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, ενώ συνεργεία μηχανικών πραγματοποιούν αυτοψίες σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Κλειστά όλα τα σχολεία σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Στον Δήμο Ιωαννιτών αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και των δημοτικών παιδικών σταθμών για σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιωαννιτών αναφέρει:

«Λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026. Η απόφαση λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους».

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και στον Δήμο Ηγουμενίτσας, όπου ανεστάλη η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, από βρεφονηπιακούς σταθμούς έως και λύκεια, καθώς και των δημοτικών ΚΔΑΠ.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας επισημαίνει στην ανακοίνωσή του:

«Μετά από σχετικές επαφές με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κρίνεται σκόπιμη η αναστολή λειτουργίας όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και Δημοτικών ΚΔΑΠ που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026. Ο λόγος της αναστολής λειτουργίας δεν οφείλεται σε ακαταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά στην προσαρμογή στη γενική προληπτική οδηγία περιστολής των βασικών δημοσίων λειτουργιών για σαράντα – οκτώ (48) ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου (το οποίο ως γνωστό καταγράφηκε την 05.32 της 8ης Μαρτίου 2026), προκειμένου να παρέλθει ομαλά η χρονική περίοδος εκτόνωσης.

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό καλούνται να είναι στις θέσεις τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων του Δήμου, τα οποία διενεργούν ελέγχους. Από την έως τώρα διαμορφωθείσα εικόνα δεν προκύπτει περίπτωση ακαταλληλότητας κτηρίου. Για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε σχετικά από το Δήμο Ηγουμενίτσας».

Κλειστά σχολεία και σε άλλους δήμους

Προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα αποφάσισε και ο Δήμος Δωδώνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα είναι πιο περιορισμένα.

Στον Δήμο Φιλιατών κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς, λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία προβλέπεται διαφορετική διαδικασία.

Όπως ενημέρωσε ο δήμος, οι μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών, θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο κατά την πρώτη πρωινή ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα κτίρια από τις τεχνικές υπηρεσίες.

Στον Δήμο Σουλίου τα περισσότερα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, κλειστά παραμένουν το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς, καθώς λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι αυτοψίες στα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα πραγματοποιούνται σήμερα από μηχανικούς του δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου Σουλίου πραγματοποιήθηκαν ήδη έλεγχοι παρουσία μηχανικών και του δημάρχου, χωρίς να διαπιστωθούν ζημιές.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων πραγματοποιούν ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στόχος των αυτοψιών είναι να διαπιστωθεί η κατάσταση των κτιρίων και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ζημιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι προληπτικοί έλεγχοι αποτελούν πάγια πρακτική μετά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ιδίως όταν ακολουθεί έντονη μετασεισμική δραστηριότητα.

Πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία

Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εφόσον δεν εντοπιστούν προβλήματα στατικής επάρκειας ή άλλες ζημιές στα κτίρια, τα σχολεία αναμένεται να επαναλειτουργήσουν κανονικά από αύριο.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η διαβεβαίωση από τους δήμους ότι θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των πολιτών για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και η ομαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.