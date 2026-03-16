ΑΠΘ: Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

O επίσημος εορτασμός της επετείου της Εθνεγερσίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ύστερα από την προσφώνηση του Πρύτανη του Αριστοτελείου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Επίτιμος και Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με τίτλο: «Η επίδραση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην αφύπνιση του Γένους το 1821. Αδαμάντιος Κοραής και Ρήγας Φεραίος».

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Μέρους της Τελετής έχει ως εξής.

Πρόγραμμα

Θ. Παπαδημητρίου (γ. 1978): Χορός Καγκελευτός

Ν. Σκαλκώτας (1904-1949): Χορός του Ζαλόγγου

Μ. Θεοδωράκης (1925-2021): Ναοί στο σχήμα του ουρανού

Θ. Παπαδημητρίου: Χορός Καπετάν Λουκάς

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και «Χορωδιακό Εργαστήρι» Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου

Διδασκαλία: Εριφύλη Δαμιανού

Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου.

Η Τελετή θα ξεκινήσει με το Κοντάκιο του Ακάθιστου Ύμνου «Τη Υπερμάχω», σε επεξεργασία Χρήστου Σαμαρά και θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό Ύμνο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από τον σύνδεσμο: https://audiovisual.auth.gr/video/116667

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 11 ώρες πριν

AUTh Radio: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εγκαινιάζει το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Κώστας Φαλελάκης: Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά ως ηθοποιός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Παναγόπουλος: Θα δώσω στοιχεία για τη στημένη υπόθεση – Να φοβούνται όταν η φούσκα σπάσει

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Καμία πτήση από και προς το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου την Τετάρτη, λόγω απεργίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Παπασταύρου: Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών ενέργειας, εφόσον χρειαστούν