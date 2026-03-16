ΑΠΘ: Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

O επίσημος εορτασμός της επετείου της Εθνεγερσίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ύστερα από την προσφώνηση του Πρύτανη του Αριστοτελείου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Επίτιμος και Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με τίτλο: «Η επίδραση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην αφύπνιση του Γένους το 1821. Αδαμάντιος Κοραής και Ρήγας Φεραίος».

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Μέρους της Τελετής έχει ως εξής.

Πρόγραμμα

Θ. Παπαδημητρίου (γ. 1978): Χορός Καγκελευτός

Ν. Σκαλκώτας (1904-1949): Χορός του Ζαλόγγου

Μ. Θεοδωράκης (1925-2021): Ναοί στο σχήμα του ουρανού

Θ. Παπαδημητρίου: Χορός Καπετάν Λουκάς

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και «Χορωδιακό Εργαστήρι» Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου

Διδασκαλία: Εριφύλη Δαμιανού

Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου.

Η Τελετή θα ξεκινήσει με το Κοντάκιο του Ακάθιστου Ύμνου «Τη Υπερμάχω», σε επεξεργασία Χρήστου Σαμαρά και θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό Ύμνο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από τον σύνδεσμο: https://audiovisual.auth.gr/video/116667