Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλονίκη – Δείτε πόσο κοστίζουν τα διαμερίσματα

Ένα νέο πρότζεκτ–ορόσημο έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, λίγα μέτρα από το εμπορικό κέντρο One Salonica.

Πρόκειται για ένα υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών, συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ., στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή και πόλο έλξης τόσο για κατοίκους όσο και για διεθνείς επενδυτές.

Ένα πρωτοποριακό έργο 8 ορόφων

Το νέο κτιριακό συγκρότημα που παρουσιάζει η Cozy Real Estate, θα περιλαμβάνει 87 σύγχρονα διαμερίσματα, επιφάνειας από 35 έως 80 τ.μ., σχεδιασμένα με έμφαση στη λειτουργικότητα, τη φωτεινότητα και με θέα προς τη θάλασσα. Η κατασκευή θα έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα, καθώς από τον 5ο όροφο και πάνω το κτίριο θα «χωρίζεται» σε δύο ανεξάρτητες πολυτελείς δομές, ενώ θα διαθέτει και rooftop για τους κατοίκους.

Στα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης, σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές και ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής που στοχεύουν στη μέγιστη άνεση και απόδοση.

Η κατασκευή έχει ξεκινήσει, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στα τέλη του 2026.

Τιμές και επενδυτικό ενδιαφέρον

Οι τιμές των διαμερισμάτων ξεκινούν από 148.000 ευρώ και φτάνουν έως τις 270.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος, τη θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ορόφου. Σύμφωνα με την πορεία ανάπτυξης της περιοχής, το έργο προβλέπεται να αποκτήσει υψηλή μεταπωλητική αξία τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για τη μισθωτική αγορά δείχνουν ότι τα ενοίκια αναμένεται να ξεκινούν από περίπου 550 ευρώ για τα μικρότερα διαμερίσματα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών που αναζητούν άμεση απόδοση.

«Κομβική περιοχή με εκρηκτική ανάπτυξη»

Μιλώντας στο Thestival.gr, η υπεύθυνη πωλήσεων της Cozy Real Estate, Νικολέτα Στρατηλάτη, υπογράμμισε ότι η τοποθεσία του έργου αποτελεί βασικό παράγοντα υπεραξίας. «Πρόκειται για ένα έργο που τοποθετείται σε μια περιοχή με εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης, λόγω των σημαντικών επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, η αναβίωση του ιστορικού Φιξ, αλλά και η δημιουργία του μεγαλύτερου βιοκλιματικού κτιρίου της Ελλάδας».

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η ίδια πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια καινοτόμα κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, αντάξια της νέας πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Από τον 5ο όροφο και μετά, το κτίριο θα διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες πολυτελείς δομές, ενώ θα διαθέτει και rooftop, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική εικόνα».

Μια νέα αρχιτεκτονική υπογραφή για τη δυτική Θεσσαλονίκη

Με τις συγκοινωνίες, τους οδικούς άξονες και τις μεγάλες αναπλάσεις να μεταμορφώνουν το δυτικό κομμάτι της πόλης, το νέο αυτό πρότζεκτ φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα σημεία ανάπτυξης στη νέα εποχή της Θεσσαλονίκης — μια επένδυση που συνδυάζει αισθητική, λειτουργικότητα και προοπτική υπεραξίας.