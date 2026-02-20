MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μέχρι 31/3 η διαδικασία αδειοδότησης εισαγωγέων για τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ – CBAM), επιταχύνει τις ενέργειές της για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικής ετοιμότητας του μηχανισμού στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 121 αποφάσεις χορήγησης της ιδιότητας του «Αδειοδοτημένου Διασαφιστή ΜΣΠΑ», γεγονός που ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας και τη συνεπή εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποτροπή του κινδύνου διαρροής άνθρακα.

Ο ΜΣΠΑ αποτελεί βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται σε εισαγόμενα προϊόντα υψηλής έντασης άνθρακα, όπως σίδηρος, χάλυβας, τσιμέντο, αλουμίνιο, λιπάσματα, υδρογόνο και ηλεκτρική ενέργεια.

Υποχρεώσεις και Προθεσμίες για τους Εισαγωγείς

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι εισαγωγείς προϊόντων που εμπίπτουν στον Μηχανισμό και υπερβαίνουν το όριο των 50 τόνων καθαρής μάζας ετησίως, υποχρεούνται να διαθέτουν την ιδιότητα του Αδειοδοτημένου Διασαφιστή.

  • Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Μαρτίου 2026 μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης CBAM.
  • Όσοι υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τις εισαγωγές μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης.
  • Μετά την 31η Μαρτίου 2026, η είσοδος των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά δεν θα επιτρέπεται χωρίς ενεργή άδεια ή εκκρεμή εμπρόθεσμη αίτηση.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

  • Ενεργός αριθμός EORI, συνδεδεμένος με το προφίλ του εισαγωγέα.
  • Ταυτοποίηση με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στη διαδρομή: Τελωνεία > Πληροφορίες προς Οικονομικούς Φορείς > Απαγορεύσεις Περιορισμοί > Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ-CBAM)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

  1. αποστέλλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση cbam@aade.gr ή
  2. απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
  • Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) > Απόκτηση ιδιότητας Αδειοδοτημένου Διασαφιστή

ΑΑΔΕ

