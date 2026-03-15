Τηλεθέαση: Σαρωτικός ο Μάρκος Σεφερλής το βράδυ του Σαββάτου – Υψηλά ποσοστά για το Mega

Ο Μάρκος Σεφερλής έκανε πρεμιέρα στην prime time του Mega, το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου.

Ο γνωστός κωμικός ήρθε σε μια μεγάλη συμφωνία με την Alter Ego Media και πλέον οι παραστάσεις του θα προβάλλονται κάθε Σάββατο βράδυ από το Μεγάλο Κανάλι.

Χθες, προβλήθηκε η παράσταση «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και οι τηλεθεατές συντόνισαν τους δέκτες τους, δίνοντας στο Mega πολύ υψηλά ποσοστά!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zappit.gr, η παράσταση του Μάρκου Σεφερλή σάρωσε στους πίνακες, σημειώνοντας μέσο όρο 25,3% στο δυναμικό κοινό και 19,7% στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, μάλιστα, το Mega έφτασε στο 31,4% στο τέταρτο 00:30 – 00:45.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Markos by Night – 25,3%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,7%
Survivor – 6,6%
J2US – 6%
Παρέα – 2,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Markos by Night – 19,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,7%
Survivor – 11,2%
J2US – 8%
Παρέα – 6,3%

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα, σωματικά και ψυχολογικά – Υπήρχαν απειλές και δεν έφυγα

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Στενά του Ορμούζ: Καμία επίθεση κατά πλοίου τις τελευταίες 72 ώρες – Ναυτικές συνοδείες από Ινδία και Πακιστάν

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

ΠΣΑΤ και ΠΟΕΣΥ καταδικάζουν την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κ. Καραγκούνης: Αρκετά παραπάνω από τα 880 ευρώ η εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Eurovision 2026: Εσθονός ράπερ διασκεύασε το Ferto του Ακύλα – Δείτε βίντεο