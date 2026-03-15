Τηλεθέαση: Σαρωτικός ο Μάρκος Σεφερλής το βράδυ του Σαββάτου – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Ο Μάρκος Σεφερλής έκανε πρεμιέρα στην prime time του Mega, το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου.
Ο γνωστός κωμικός ήρθε σε μια μεγάλη συμφωνία με την Alter Ego Media και πλέον οι παραστάσεις του θα προβάλλονται κάθε Σάββατο βράδυ από το Μεγάλο Κανάλι.
Χθες, προβλήθηκε η παράσταση «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και οι τηλεθεατές συντόνισαν τους δέκτες τους, δίνοντας στο Mega πολύ υψηλά ποσοστά!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zappit.gr, η παράσταση του Μάρκου Σεφερλή σάρωσε στους πίνακες, σημειώνοντας μέσο όρο 25,3% στο δυναμικό κοινό και 19,7% στο γενικό σύνολο.
Στο δυναμικό κοινό, μάλιστα, το Mega έφτασε στο 31,4% στο τέταρτο 00:30 – 00:45.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Markos by Night – 25,3%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,7%
Survivor – 6,6%
J2US – 6%
Παρέα – 2,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Markos by Night – 19,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,7%
Survivor – 11,2%
J2US – 8%
Παρέα – 6,3%