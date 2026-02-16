Τηλεθέαση – Eurovision 2026: Σαρωτικός ο Εθνικός Τελικός – Άγγιξε το 40% στο δυναμικό κοινό
THESTIVAL TEAM
Σαρωτικός ήταν στα νούμερα τηλεθέασης ο Εθνικός Τελικός για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.
Λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο Εθνικός Τελικός ολοκληρώθηκε, με τον Ακύλα να παίρνει τη νίκη με το τραγούδι «Ferto».
Ο Εθνικός Τελικός, λοιπόν, σημείωσε μέσο όρο 30,9% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 39,9% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Εθνικός Τελικός είχε μέσο όρο 26,5%, ανεβαίνοντας μέχρι το 35% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός – 30,9%
Survivor – 6,9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός – 26,5%
Survivor – 9,9%
Πηγή: zappit.gr
