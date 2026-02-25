Τέλος από το “J2US” ο Κώστας Δόξας – Η ανακοίνωση του Open

Εκτός του “Just The 2 Of Us” τέθηκε ο Κώστας Δόξας, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του OPEN, ο Κώστας Δόξας δεν θα συμμετέχει πλέον στην παραγωγή του «Just The 2 Of Us».

Υπενθυμίζεται πως ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από τη μήνυση που είχε καταθέσει το 2021 η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον τραγουδιστή και απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισής του, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή, κρίνοντάς τον ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η μήνυση αφορούσε περιστατικά προσβλητικής συμπεριφοράς, ενδοοικογενειακής βίας και ξυλοδαρμού, με την καταγγέλλουσα να υποστηρίζει πως είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια, ενώ κυοφορούσε το παιδί τους. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2021 και, έπειτα από διαδοχικές αναβολές και διακοπές της διαδικασίας, η απόφαση εκδόθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με το Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, από χθες 24/2 που έγινε γνωστή η καταδικαστική απόφαση, έχουν γίνει απανωτές συσκέψεις προκειμένου να αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον του στο συγκεκριμένο project.

«Γίνονται συσκέψεις και τηλέφωνα. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι θα σταματήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Πάνος Κατσαρίδης.