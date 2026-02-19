Survivor – Κατέρρευσε ο Μάνος Μαλλιαρός: “Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής και ξέρω, είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα”

Την έντονη συναισθηματική του φόρτιση δεν κατάφερε να διαχειριστεί ο Μάνος Μαλλιαρός, όπως φάνηκε στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον ΣΚΑΪ.

Στο νέο επεισόδιο, ο παίκτης της μπλε ομάδας λύγισε μπροστά στην κάμερα, ξεσπώντας σε κλάματα και ζητώντας για ακόμη μια φορά συγγνώμη για τη φράση που άναψε φωτιές σε βάρος του Benzy στο προηγούμενο συμβούλιο του νησιού.

“Ψυχολογικά έπεσα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα πολύ γι’ αυτό που είπα και έκανα. Δεν είναι ο Μάνος αυτός. Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής και ξέρω, είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο παίκτης της μπλε ομάδας του Survivor.

“Θέλω να ζητήσω και πάλι συγνώμη. Πάνω στα νεύρα μου, πάνω στην ένταση του αγώνα και πάνω σ’ όλα αυτά που γίνονται εδώ… έβγαλα έναν εαυτό που δεν περίμενα ούτε και γω ότι θα τον βγάλω. Ήταν πολύ στενάχωρο για μένα, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα”.



“Σκεφτόμουν αυτά που είπα και αυτά που έκανα… ήταν λόγια και πράξεις που δεν μπορώ να πάρω πίσω αν και το θέλω πάρα πολύ. Το θέμα είναι πως είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και απορώ πως μου επέτρεψα να κάνει κάτι τέτοιο” πρόσθεσε, με δάκρυα στα μάτια, ο Μάνος Μαλλιαρός στο Survivor.