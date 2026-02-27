MENOY

MEDIA NEWS

Σταμάτης Φασουλής για την καταδίκη του Κώστα Δόξα και την απομάκρυνση από το J2US: Να σχολιάσω την απόφαση της Δικαιοσύνης;

THESTIVAL TEAM

Σε ερώτηση για την επιστροφή του J2US, αλλά και για την καταδικαστική απόφαση που αφορά στον Κώστα Δόξα, απάντησε ο Σταμάτης Φασουλής.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, που συμμετέχει και φέτος στην κριτική επιτροπή του μουσικού σόου, τόνισε ότι το J2US αποτελεί για εκείνον την καθιερωμένη εβδομαδιαία βραδινή του έξοδο.

«Το κλίμα στο J2US είναι μια χαρά, απ’ τα ωραιότερα πράγματα. Εγώ δεν διασκεδάζω, ξέρετε, δεν βγαίνω τα βράδια, οπότε για μένα είναι η εβδομαδιαία μου βραδινή έξοδος», δήλωσε ο Σταμάτης Φασουλής.

«Αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω, το σχολιάζετε εσείς. Τι να πω; Έγινε κάτι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, αυτό κατάλαβα. Εντάξει. Τι να πω; Να σχολιάσω την… την απόφαση της δικαιοσύνης; Όχι», αρκέστηκε να απαντήσει ο σκηνοθέτης για τον Κώστα Δόξα και την απόφαση του δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία.

