Σταματίνα Τσιμτσιλή για Κώστα Δόξα: Το δικαστήριο σε έκρινε ένοχο και προσπαθείς να εκτοξεύσεις κατηγορίες;

Την καταδικαστική απόφαση που αφορά τον Κώστα Δόξα σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Παρασκευής (27/2).

Η παρουσιάστρια συμβούλεψε τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία, να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να αφήσει την υπόθεση να εξελιχθεί χωρίς περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, εκφράζοντας την άποψη ότι η υπόθεση πρέπει πλέον να ακολουθήσει τον θεσμικό της δρόμο.

«Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση του Κώστα Δόξα, τον οποίο γενικά τον εκτιμώ πολύ,. Όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση και υπάρχει και ένα μικρό παιδί, καλό είναι να ρίχνουμε τους τόνους, να σεβόμαστε αυτή την απόφαση. Απ’ τη στιγμή που έκρινε ένα δικαστήριο ότι είσαι ένοχος, το να προσπαθείς ουσιαστικά να εκτοξεύσεις κατηγορίες στο άλλο πρόσωπο και να αμφισβητείς το αν ήταν καλή σύντροφος ή όχι, δεν νομίζω ότι βοηθάει σ’ αυτή τη φάση και ειδικά όταν υπάρχει κι ένα μικρό παιδί που κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα διαβάζει», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ας είναι αυτή η δικαστική απόφαση μια αφορμή αμφότεροι να ηρεμήσουν, να προσγειωθούν, να ρίξουν τους τόνους», υπογράμμισε.

«Δεν είναι μια απλή περίπτωση. Δεν είναι ένα διαζύγιο με τη σύντροφο, εδώ μιλάμε για κακοποιητική συμπεριφορά και καταγγελίες και πόσω μάλλον όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση», σχολίασε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου και συμπλήρωσε:

«Όταν βγαίνεις και λες αυτό το πράγμα, είναι σαν να λες ότι όλο αυτό είναι μια πλεκτάνη που του ‘χουνε στήσει και “δεν φταίω”, ενώ υπάρχει η απόφαση η δικαστική. Η σιωπή είναι χρυσός, ακόμα και δίκιο να θεωρείς ότι έχεις. Μη μιλήσεις».

«Καμιά φορά το να είσαι αμυντικά επιτιθέμενος δεν βοηθάει σε όλες τις περιπτώσεις», παρατήρησε κλείνοντας το θέμα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.