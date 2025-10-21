Πέτρος Κουσουλός για Δέσποινα Βανδή: “Βλέποντας αυτό το βίντεο θυμήθηκα την ιστορία της Κυριακής Γρίβα”

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες η Δέσποινα Βανδή, με αφορμή το βίντεο που τη δείχνει να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις αρχές του Αυγούστου και όπως ειπώθηκε στο “Πρωινό”, η Δέσποινα Βανδή είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της.

Ωστόσο έσκασε το λάστιχο στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα η μεταφορά της στο ξενοδοχείο να γίνει με περιπολικό της αστυνομίας.

Σχολιάζοντας το περιστατικό το μεσημέρι της Τρίτης στις “Αποκαλύψεις”, ο Πέτρος Κουσουλός έφερε στη μνήμη του την αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα.

“Θέλω να σας πω ότι… τον ήπια τον καφέ βλέποντας το βίντεο που παρουσίασε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του.

Και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Βλέποντας αυτό το βίντεο θυμήθηκα την ιστορία της Κυριακής Γρίβα, που τη διώξανε κακήν κακώς από το τμήμα και στη συνέχεια τηλεφώνησε στο 100 και της είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτή η εικόνα εμένα δεν με ξενίζει. Αρκεί να μην ήταν η κυρία Βανδή. Τι θέλω να πω; Αν ήταν η κύρια Βανδούλα και όχι η γνωστή τραγουδίστρια, θα της συμπεριφέρονταν με τον ίδιο τρόπο; Και γιατί στην Κυριακή να συμπεριφερθούν έτσι και η κυρία Βανδή να τύχει μιας ειδικής… όχι ειδικής, ανθρώπινης μεταχείρισης αν θέλετε;”, είπε ο Πέτρος Κουσουλός.

