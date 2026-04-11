Οι πέντε καλύτερες σειρές του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

Τα προγράμματα που εμπνέονται από αληθινές ιστορίες δεν παύουν να γοητεύουν τους συνδρομητές των πλατφορμών streaming, όπως είναι και το Netflix.

Και ενώ είναι γεμάτο από ταινίες βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά, οι σειρές δεν υστερούν καθόλου. Υπάρχει μια επιλογή από σύντομες παραγωγές (mini-series), εμπνευσμένες από αξιοσημείωτα πεπρωμένα όπου η μυθοπλασία και η πραγματικότητα σμίγουν τέλεια, και επιπλέον αληθινές ιστορίες που γίνονται αστυνομικές σειρές και γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Από την στιγμή που το κοινό λατρεύει το συγκεκριμένο είδος, η πλατφόρμα φροντίζει να εμπλουτίζει συνεχώς τον κατάλογό της με πλήθος μίνι σειρών true crime.

Δεν είναι τυχαίο που οι σειρές αυτές μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας. Η φράση «βασισμένο σε αληθινή ιστορία» λειτουργεί σαν μαγνήτης, καθώς προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο βάρους και σημασίας σε αυτό που παρακολουθούμε.

Πέντε must- watch σειρές του Netflix που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα

Inventing Anna (2022)

Η σειρά ακολουθεί τις κινήσεις μιας νεαρής γυναίκας που χρησιμοποιοώντας το ψευδώνυμο Anna Delvey, κατάφερε να πείσει την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι είναι μια πλούσια Γερμανίδα κληρονόμος. Με απαράμιλλο θράσος, ακριβά ρούχα και μια αινιγματική προσωπικότητα, η Άννα εισχώρησε στους πιο κλειστούς κύκλους της υψηλής κοινωνίας, αποσπώντας τεράστια ποσά από τράπεζες, ξενοδοχεία και «φίλους», προκειμένου να χρηματοδοτήσει το υποτιθέμενο πολυτελές ίδρυμα τέχνης που ονειρευόταν.

Να σημειωθεί ότι η σειρά «Inventing Anna» είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του Netflix και βασίζεται στην απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή ιστορία της Άννα Σορόκιν.

Οικιακή Βοηθός (2021)

Η σειρά «Οικιακή Βοηθός» (Maid), που κυκλοφόρησε το 2021, είναι μια από τις πιο καθηλωτικές και συγκινητικές παραγωγές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο Netflix. Δεν είναι απλώς μια σειρά για τη φτώχεια, αλλά ένας ύμνος στη μητρική αγάπη και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα.

Η ιστορία βασίζεται στα απομνημονεύματα της Στέφανι Λαντ (Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive). Στην σειρά παρακολουθούμε μια νεαρή μητέρα που εγκαταλείπει μια κακοποιητική σχέση μέσα στη νύχτα, παίρνοντας μαζί μόνο τη μικρή της κόρη και ελάχιστα χρήματα. Για να επιβιώσει και να προσφέρει ένα μέλλον στο παιδί της, αρχίζει να εργάζεται ως καμαριέρα, καθαρίζοντας σπίτια πλούσιων ανθρώπων.

Βρόμικος Τζον (2020)

Η σειρά «Βρόμικος Τζον» (Dirty John), και συγκεκριμένα η δεύτερη σεζόν που κυκλοφόρησε το 2020 (με τον τίτλο The Betty Broderick Story), αποτελεί μια από τις πιο καθηλωτικές ανθολογίες αληθινών εγκλημάτων, εστιάζοντας σε υποθέσεις αγάπης που κατέληξαν σε εφιάλτη.

Ενώ η πρώτη σεζόν ασχολήθηκε με έναν γοητευτικό απατεώνα, η σεζόν του 2020 μεταφέρει την κάμερα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα διαζύγια στην ιστορία των ΗΠΑ. Η ιστορία εδώ μάς μεταφέρει στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, παρακολουθώντας τη ζωή της Μπέτι Μπρόντερικ. Η Μπέτι ήταν η τέλεια σύζυγος και μητέρα, που στήριξε οικονομικά και ψυχολογικά τον σύζυγό της, Νταν, μέχρι εκείνος να γίνει ένας επιτυχημένος δικηγόρος. Όταν όμως εκείνος αποφασίζει να την εγκαταλείψει για μια νεότερη γυναίκα, η Μπέτι καταρρέει ψυχικά, οδηγώντας την κατάσταση σε μια ακραία και βίαιη κορύφωση.

Μικρό ταρανδάκι (2024)

Η σειρά «Μικρό Ταρανδάκι» (Baby Reindeer), που κυκλοφόρησε το 2024, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε ελάχιστες ημέρες, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο ωμές, ειλικρινείς και σοκαριστικές ιστορίες που έχουν προβληθεί ποτέ στη μικρή οθόνη. Η σειρά βασίζεται στην αληθινή εμπειρία του δημιουργού και πρωταγωνιστή, Ρίτσαρντ Γκαντ (Richard Gadd). Όλα ξεκινούν όταν ο Ντόνι, ένας αποτυχημένος κωμικός που εργάζεται σε μια παμπ, προσφέρει ένα φλιτζάνι τσάι «κερασμένο» σε μια μοναχική γυναίκα, τη Μάρθα. Αυτή η απλή κίνηση καλοσύνης πυροδοτεί μια εφιαλτική εμμονή, με τη Μάρθα να μετατρέπεται σε μια αδίστακτη stalker που του στέλνει χιλιάδες email, τον ακολουθεί παντού και δεν τον αφήνει σε ησυχία.

Τέρατα: Η ιστορία των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ (2024)﻿

Η σειρά «Τέρατα: Η ιστορία των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ» (2024), η δεύτερη σεζόν της ανθολογίας των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν, μεταφέρει στην οθόνη μια από τις πιο διαβόητες υποθέσεις δολοφονίας στην ιστορία των ΗΠΑ, που συγκλόνισε τον κόσμο τη δεκαετία του ’90.

Η σειρά επικεντρώνεται στα αδέρφια Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ, που φαίνονται σαν δύο αδέρφια που τα έχουν όλα, όμως πυροβόλησαν και σκότωσαν τους γονείς τους, Χοσέ και Κίτι, μέσα στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς. Ενώ η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι το κίνητρό τους ήταν η τεράστια οικογενειακή περιουσία, τα αδέρφια ισχυρίστηκαν, και επιμένουν μέχρι σήμερα, ότι οι πράξεις τους ήταν αποτέλεσμα πολυετούς σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, με την ανοχή της μητέρας τους.

