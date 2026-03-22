Νίκος Συρίγος κατά Πασχάλη: Είναι ντροπή του, όλα όσα λέει είναι για τα σκουπίδια

Τη συνέντευξη του Πασχάλη στην Έλενα Παπαβασιλείου και όλα όσα είπε για το παιδί που αναγνώρισε μετά το τεστ DNA, σχολίασε σήμερα ο Νίκος Συρίγος στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Είναι ντροπή αυτά που λέει ο κύριος Πασχάλης. Είναι ντροπή ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια ψυχή. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ξέρω ότι υπάρχει ένα τεστ DNA, το οποίο έδειξε ότι είναι παιδί του κυρίου Πασχάλη.

Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει παιδιά που δεν είναι δικά τους με αγάπη, το να λες ότι εγώ αναγνώρισα αυτό το παιδί μόνο δικαστικά και προφανώς να μην του έχεις δώσει την αγάπη που θέλει ένα παιδί, νομίζω ότι πρέπει να το κουβαλάς σαν σταυρό στους ώμους σου, να ντρέπεσαι γι’ αυτό και όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Πασχάλης είναι για τα σκουπίδια», είπε ο Νίκος Συρίγος.

