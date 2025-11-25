Μάρκος Σεφερλής σε Κατερίνα Καινούργιου: Θα ανακοινωθεί, έχουν τελειώσει όλα

Καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου ήταν νωρίτερα σήμερα (25/11) ο Μάρκος Σεφερλής. Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή τις νέες του παραστάσεις στο Θέατρο ΠΕΡΟΚΕ, μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, την οικογενειακή ζωή στο πλευρό της Έλενας Τσαβαλιά και του γιου τους, Χάρη, καθώς και για τη νέα του τηλεοπτική στέγη που -όπως όλα δείχνουν- θα είναι το MEGA.

«Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί», αρκέστηκε να πει ο Μάρκος Σεφερλής σε σχετική ερώτηση της παρουσιάστριας.



«Δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό, σκοπός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Υπάρχουν παιδιά που αυτοαποκαλούνται κωμικοί και βάζουν το όνομά τους δίπλα σε εκείνα του Μουστάκα και του Ψάλτη», τόνισε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο της κουβέντας.

«Αυτές τις παραγωγές που κάνω τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι», υπογράμμισε ο Μάρκος Σεφερλής.