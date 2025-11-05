Μαρία Μπεκατώρου στο The Chase – Δυσανασχέτησε στην ερώτηση για το Labubu: “Και δεν είναι και ωραίο”

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του The Chase το απόγευμα της Τετάρτης, η Μαρία Μπεκατώρου φάνηκε να δυσανασχετεί όταν τέθηκε η ερώτηση που αφορούσε το διάσημο συλλεκτικό κουκλάκι Labubu.

Η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει η παίκτρια ήταν: «Τι είναι το διάσημο Labubu, που όλοι οι λάτρεις του κάνουν ουρές για να το αποκτήσουν ή περιμένουν σε αναμονή στην online αγορά;» Με τις τρεις πιθανές απαντήσεις: «Κουκλάκι», «Καπέλο» και «Μπισκότο».

Η παίκτρια απάντησε σωστά με τη Μαρία Μπεκατώρου να σχολιάζει: «Δεν μπορώ… Και δεν είναι και ωραίο… Εγώ νομίζω ότι έχει γίνει όλο αυτό μέσα από τα social media. Να έχεις ένα Labubu, να το δείξεις».

Με το «Βουνό» επίσης να τοποθετείται: «Όπως και για άλλα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, πολύς χαμός για το τίποτα. Εννοείται… Μόδες…»