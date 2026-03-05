MENOY

Λαζόπουλος για Λατινοπούλου: “Όταν η πολιτική τσοκαροποιείται, τα τσόκαρα προεξέχουν”

THESTIVAL TEAM

Στην τηλεοπτικό του ραντεβού επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος, το βράδυ της Τετάρτης, με το νέο επεισόδιο για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Περνώντας από κόσκινο σύσσωμη την επικαιρότητα και την τηλεόραση, ως είθισται, ο λαοφιλής καλλιτέχνης θέλησε να κάνει μια ιδιαιτέρως αιχμηρή επισήμανση για την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Κι αυτό μιας και μια ατάκα της πολιτικού σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση στάθηκε ικανή να προκληθεί ο Λάκης Λαζόπουλος να απαντήσει μέσα από τη σατιρική του εκπομπή στο MEGA.

“Περισσότερους Έλληνες εκτέλεσαν οι κομμουνιστές παρά οι Γερμανοί” υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην “Κοινωνία ώρα MEGA” για να τονίσει τα εξής ο ηθοποιός τα εξής.

“Περισσότερους Έλληνες σκότωσαν οι κομμουνιστές παρά οι Γερμανοί. Αλήθεια; Του μέτρησες; Πήγαινε, λοιπόν, στη Γερμανία να τους ευχαριστήσεις που σκότωσαν λιγότερους. Και πήγαινε να βρεις τους συγγενείς των κομμουνιστών να τους ζητήσεις τις κατοχικές αποζημιώσεις”.

“Όταν η πολιτική τσοκαροποιείται, τα τσόκαρα προεξέχουν. Και έχουν μανία στα ελληνικά πάνελ να καλούν ό,τι τσόκαρο υπάρχει για να μιλήσει” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος, το βράδυ της Τετάρτης, στο νέο επεισόδιο για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” στο Μεγάλο Κανάλι.

