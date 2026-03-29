J2US: Καίτη Γαρμπή σε Gio Kay – “Είσαι χαριτωμένο πλάσμα, απλά θέλεις διαχείριση συμπεριφοράς”

Τη νέα του εμφάνιση έκανε στη σκηνή του J2US ο Gio Kay δίπλα στην Αγγελική Ηλιάδη, μια εβδομάδα μετά την έντονη διαφωνία με τον Σταμάτη Φασουλή.

Η Καίτη Γαρμπή παραδέχτηκε πως αυτή τη φορά η εμφάνιση του ήταν καλύτερη, τονίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος χρειάζεται διαχείριση συμπεριφοράς.

«Όντως σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η εμφάνισή σου από την προηγούμενη φορά, μακάρι κάθε φορά να είσαι καλύτερος, να ξέρεις ότι εγώ ειδικά που έχω έναν γιο περίπου στην ηλικία σου, σε βλέπω με πολύ συμπάθεια», είπε αρχικά η Καίτη Γαρμπή στον Gio Kay.

«Είσαι χαριτωμένο πλάσμα απλά θέλεις διαχείριση συμπεριφοράς, απλά είσαι χαριτωμένος. Αν δουλέψεις δίπλα στην Αγγελική, την επόμενη φορά θα είσαι καλύτερος. Θέλει δουλειά, σήμερα φάνηκε ότι δούλεψες καλύτερα από την προηγούμενη φορά», κατέληξε η Καίτη Γαρμπή.

Στο προηγούμενο live του J2US ο Gio Kay είχε αναφέρει στον Σταμάτη Φασουλή: «Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Εγώ έρχομαι εδώ και κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια».

Σε συνέχεια, ο Σταμάτης Φασουλής δήλωσε: «Καμία καλοσύνη δεν έχω, ούτε μίσος. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και εάν δεν σου αρέσω, μπορώ να μην παρευρίσκομαι στο δικό σου τραγούδι, για να μην σε ξενερώνω. Μπορεί να φταίω εγώ που το λες τόσο άσχημα».