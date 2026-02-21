MENOY

MEDIA NEWS

J2US – Ένταση on air: Η Ελένη Δήμου και η Καίτη Γαρμπή αντέδρασαν στα σχόλια του Gio Kay: “Κάνουμε μια δουλειά εδώ, αντιδράτε ειρωνικά”

|
THESTIVAL TEAM

Στην κριτική επιτροπή του J2US εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου η Ελένη Δήμου, στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου που μεταδόθηκε από το OPEN. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των εμφανίσεων, η γνωστή ερμηνεύτρια είχε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με τον Gio Kay, ο οποίος ερμήνευσε το παραδοσιακό κομμάτι «Γερακίνας γιος» μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη. Η ένταση προέκυψε από την αντίδραση του νεαρού διαγωνιζόμενου στην κριτική της Ελένης Δήμου, με τον ίδιο να σημειώνει πως, ως Ελληνοαμερικανός, αισθάνθηκε ιδιαίτερα περήφανος που παρουσίασε το συγκεκριμένο τραγούδι αυτή τη στιγμή.

Η Ελένη Δήμου, λοιπόν, προσπάθησε να του εξηγήσει πως “δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή

“Μου λέτε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή, τι θα προτιμούσατε να πούμε σήμερα; Ποια θα ήταν η σωστή στιγμή για σήμερα;” αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Gio Kay για να λάβει την εξής απόκριση

“Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα” υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Ελένη Δήμου στο ζευγάρι του J2US.

Με τη σειρά της, δε, η Καίτη Γαρμπή θέλησε και εκείνη να εστιάσει στην αντίδραση που είχε ο Gio Kay. “Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι”.

