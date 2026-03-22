Η Δήμητρα Κατσαφάδου σήμερα στις 23:30 στους Πρωταγωνιστές

Πώς στήνεις μια αυτοκρατορία καλλυντικών ξεκινώντας μόνο με μια κουτάλα και δύο κατσαρόλες; Πώς μετασχηματίζεις σε θετική εμπειρία την απόρριψη αλλά και την κουτοπονηριά κάποιων ανθρώπων; Και γιατί μια γυναίκα επιχειρηματίας αποφασίζει να δημιουργήσει σε χρόνο ρεκόρ μια ολόκληρη ογκολογική μονάδα;

Αυτά είναι τρία από τα ερωτήματα που θέτουν οι Πρωταγωνιστές την Κυριακή το βράδυ στον Alpha. Καλεσμένη του Σταύρου Θεοδωράκη η Δήμητρα-Μαρία Κατσαφάδου. Η επιχειρηματίας που εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα την ακολουθούν στα social media και την αποκαλούν «Δημητρούλα μας».

Ο Σταύρος συνοδεύει την… Δημητρούλα στο Μενίδι, εκεί που άγνωστη μεταξύ αγνώστων άρχισε να παρασκευάζει και να πουλάει τις κρέμες της. Τα δεκάδες αδέσποτα σκυλιά που φροντίζει πρωταγωνιστούν και αυτά στην εκπομπή από τα σπιτάκια τους στα οικόπεδα που αγοράζει αποκλειστικά γι’ αυτά στο Καπανδρίτι.

Η κάμερα των Πρωταγωνιστών καταγράφει και την επίσκεψη της Δήμητρας και των αδελφών της, Νικόλα και Κυριάκου Μαλακοδήμου, στο εργοτάξιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί που με την χρηματοδότησή τους χτίζεται ένα νέο δημόσιο ογκολογικό νοσοκομείο. Μια συναρπαστική εξομολόγηση της Δήμητρας Κατσαφάδου, της γυναίκας φαινόμενο, στον Σταύρο Θεοδωράκη την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 στις 23:30 στον Alpha.