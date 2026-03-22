Η Δήμητρα Κατσαφάδου σήμερα στις 23:30 στους Πρωταγωνιστές

Πώς στήνεις μια αυτοκρατορία καλλυντικών ξεκινώντας μόνο με μια κουτάλα και δύο κατσαρόλες; Πώς μετασχηματίζεις σε θετική εμπειρία την απόρριψη αλλά και την κουτοπονηριά κάποιων ανθρώπων; Και γιατί μια γυναίκα επιχειρηματίας αποφασίζει να δημιουργήσει σε χρόνο ρεκόρ μια ολόκληρη ογκολογική μονάδα;

Αυτά είναι τρία από τα ερωτήματα που θέτουν οι Πρωταγωνιστές την Κυριακή το βράδυ στον Alpha. Καλεσμένη του Σταύρου Θεοδωράκη η Δήμητρα-Μαρία Κατσαφάδου. Η επιχειρηματίας που εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα την ακολουθούν στα social media και την αποκαλούν «Δημητρούλα μας».

Ο Σταύρος συνοδεύει την… Δημητρούλα στο Μενίδι, εκεί που άγνωστη μεταξύ αγνώστων άρχισε να παρασκευάζει και να πουλάει τις κρέμες της. Τα δεκάδες αδέσποτα σκυλιά που φροντίζει πρωταγωνιστούν και αυτά στην εκπομπή από τα σπιτάκια τους στα οικόπεδα που αγοράζει αποκλειστικά γι’ αυτά στο Καπανδρίτι.

Η κάμερα των Πρωταγωνιστών καταγράφει και την επίσκεψη της Δήμητρας και των αδελφών της, Νικόλα και Κυριάκου Μαλακοδήμου, στο εργοτάξιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί που με την χρηματοδότησή τους χτίζεται ένα νέο δημόσιο ογκολογικό νοσοκομείο. Μια συναρπαστική εξομολόγηση της Δήμητρας Κατσαφάδου, της γυναίκας φαινόμενο, στον Σταύρο Θεοδωράκη την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 στις 23:30 στον Alpha.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αριστεροί ακτιβιστές άνοιξαν πανό στο κτίριο που στεγάζεται το Αμερικανικό Προξενείο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε στίχος σε techno τραγούδι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Αυτά είναι τα κριτήρια και τα ποσά για τους δικαιούχους

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μετά την Ντιμόνα, νέος ιρανικός πύραυλος στην ίδια περιοχή του νοτίου Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη και με σχέδιο σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος